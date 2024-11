di Redazione

COSI’ UN’ANZIANA VENAFRANA PER COMBATTERE CRISI, FORZOSA INOPEROSITA’, MANGIARE GENUINO E DIVERTIRSI.

Signori, la crisi economica morde e si avverte ! E tanti, per combatterla e sbarcare il lunario, s’ingegnano come possono, anche per trascorrere il tempo in maniera piacevole e secondo natura. Si prenda Venafro, riconosciuta patria storica di ortaggi e verdure data l‘ottima terra, il clima giusto e l’acqua sorgiva, i tre elementi per ottenere prodotti verdi eccellenti e genuini. Ebbene ecco le novità ultime sul tema: prima una giovane che sul terrazzino del proprio appartamento in un condominio creò un vero e proprio orticello, dalle dimensioni ridotte ma capace di produrre tanto di estremamente piacevole alla vista e da gustare a bocca piena. Soddisfazione a non finire, sia per la pancia che per la tasca ! Secondo atto del tutto: un’anziana venafrana che sporadicamente coltiva ortaggi e verdure nel giardinetto sotto casa. “Mi diverto, impiego il tempo e gusto cose assolutamente naturali e genuine -spiega la soddisfattissima signora- senza spendere tanto. La crisi si sente e in un modo o nell’altro bisogna pure combatterla ! Personalmente mi adopero con l’orticello sotto casa, che è un piacere ammirare e gustare quanto produce”. CHAPEAU SIGNORA per la passione e la produzione !