di T.A.

INTERMINABILE L’ATTESA PER UN VISITA SPECIALISTICA ALL’ASREM. AL SS. ROSARIO DI VENAFRO LISTE DI PRENOTAZIONI BLOCCATE E SI ACCEDE DALLO SPECIALISTA PUBBLICO AL 2025 INOLTRATO.

Si rivela purtroppo un autentico ed insormontabile ostacolo per quanti ne hanno urgente necessità. Trattasi della domanda di molti di poter fruire nel breve di una visita specialistica da parte di un operatore sanitario in una struttura pubblica dell’Asrem. Agli sportelli ospedalieri dove appunto si prenotano le visite specialistiche in effetti molto spesso ci si sente rispondere, “Le liste sono bloccate e non è possibile alcuna prenotazione ! Ripassi nelle prossime settimane e vedremo se qualcosa è cambiata. Al momento la prima data disponibile è per il 2025 inoltrato !”. Ovvii scoramento e contrarietà dei cittadini che hanno invece urgente bisogno di una visita specialistica ad esempio del cardiologo o di altra branca per accertare il proprio stato di salute ed assumere eventualmente le iniziative adeguate. “Non è possibile simile situazione e tempi tanto lunghi per chi ha problemi cardiologico o altro ancora. In tali casi la tempistica diventa assolutamente prioritaria, ma l’Asrem non è in grado di soddisfare le richieste del cittadino. Paghiamo tanto per la sanità pubblica, ma alla prova dei fatti troviamo liste bloccate di prenotazioni ed attese di mesi per fruire di una visita specialistica nella struttura pubblica !”. Ed allora? “Non posso aspettare i tempi interminabili dell’Asrem date le mie condizioni di salute -spiega sconsolato un uomo- per cui mi vedo costretto a mettere mano alla tasca ed andare dallo specialista privato, a fronte di costi consistenti ! Non è così che si rispettano i diritti dei cittadini ! A nome di tanti nelle mie stesse condizioni sollecito correttivi immediati. In parole povere che si riaprano le liste di prenotazioni specialistiche tramite l’impiego di un maggior numero di medici e per un più consistente tempo lavorativo, aprendo finalmente la sanità pubblica alle effettive esigenze della gente comune”. Giriamo la motivatissima istanza a chi di dovere affinché, com’é giusto che avvenga, l’italiano si senta protetto dalle istituzioni pubbliche nei suoi diritti basilari, ossia disporre di una sanità pubblica efficiente, tempestiva ed all’altezza delle attese popolari.