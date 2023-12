di T.A.

A NAPOLI I LADRUNCOLI DI ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE E NEI NEGOZI, ALTROVE GL’IMBRATTATORI CON SPRAY COLORATI DI ESTERNI DI CASE PRIVATE APPENA TINTEGGIATE A FRONTE DI MIGLIAIA DI EURO

I tempi correnti? Belli ed interessanti sotto tanti aspetti, tra modernità e tecnica intelligenti, utili ed innovative. Ma per certi versi di difficile se non addirittura impossibile comprensione ! Ne accadono cioè “di cotte e di crude”, come suol dirsi, e molte volte è difficile spiegare e capire ! Si prendano due esempi ultimi : i ragazzi di 12/15 anni che a Napoli vanno facendo man bassa di alberi di Natale su piazze, luoghi pubblici e nei negozi privati. Arraffano, prendono a due mani e fuggono via col “malloppo” ! Se la danno a gambe e non si riesce a fermarli ! Addirittura nel capoluogo partenopeo si è deciso di soprassedere dall’abbellire strade e piazze, data la sgradita novità del “FURTO DELL’ALBERO DI NATALE “. Riuscite a spiegare la cosa ? Francamente non è impresa semplice ! Passiamo ad altro, che accade un po’ ovunque : munirsi di bombolette spray dai mille colori, uscire di casa e -vuoi per scherzo, vuoi per divertimento, vuoi per passatempo (forse …), vuoi per una qualsivoglia protesta, vuoi per presupposta idea politica e vuoi per “gridare” l’amore alla propria bella o al proprio bello- si insozza a cuor leggero appena capita a portata di mano un esterno di una casa privata, di un condominio, di un ufficio o di un negozio, non importa se appena tinteggiato a fronte di migliaia di euro ! S’insozza e basta, senza pensiero alcuno ! Sigle incomprensibili certe volte, messaggi indecifrabili, scritte ermetiche al massimo e la bruttura sulla parete è bella e servita in maniera perenne ed incancellabile ! Sono proprio particolarissimi i tempi correnti ed altrettanto lo sono determinati suoi interpreti, non c’è che dire ! Speriamo bene …