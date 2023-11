di T.A.

Una notte praticamente insonne -l’ultima appena trascorsa- per tanti molisani. A tenere sveglia e decisamente impaurita tantissima gente sull’intero territorio regionale ha pensato l’impetuoso vento della notte quale effetto del ciclone annunciato, che ha soffiato continuativamente ed assai forte da est ad ovest, scuotendo balconi, finestre e portoni di casa, ed increspando notevolmente il mare lungo le coste molisane. In molti, come scritto, sono stati svegliati dall’impetuosità del fenomeno, non riuscendo più a prender sonno. Praticamente una nottata intera ad occhi aperti temendo il peggio che per fortuna non è avvenuto, relativamente a conseguenze fisiche per le persone. Dove invece la tempesta ha causato danni alle cose -come riportato in altro servizio in cronaca- è stato nel Campobassano, esattamente a Casacalenda, il cui edificio scolastico pubblico è stato letteralmente sventrato dal fortissimo vento. Per fortuna il fenomeno si è registrato di notte, ossia con la struttura senza alunni, docenti e personale all’interno. Al mattino presto però il disastro era sotto gli occhi di tutti in paese ! Nel merito di Casacalenda da segnalare che, in ragione delle previsioni atmosferiche tutt’altro che tranquille, il sindaco del posto aveva predisposto la chiusura delle scuole locali.