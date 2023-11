di T.A.

Il “Generale” inverno è alle porte e dà i primi rigidi segnali. Matese e Mainarde infatti presentano in cima i picchi ricoperti dal manto bianco, le temperature sono scese in picchiata ed il gelo ha invaso tanto. Ne sanno qualcosa le colture, sepolte sotto il bianco delle gelature, e gli stessi vetri delle vetture non rimesse in garage ma lasciate all’aperto. Al mattino per sbrinare e poter partire, lavoro di gomito, acqua calda e tanta attenzione una volta in marcia per non finire su lastre ghiacciate nel bel mezzo delle arterie. In effetti il tutto era stato abbondantemente preannunciato dal servizio meteorologico, per cui la gran parte non si è fatta trovare impreparata, adeguandosi al periodo. I problemi maggiori per siffatto repentino calo delle temperature si avvertono ad alta quota, anche se non si segnalano difficoltà particolari. Nei prossimi giorni persisteranno i bassi valori climatici con possibilità di ennesime gelature, per cui occorre massima attenzione una volta in strada sia su gomma che a piedi.