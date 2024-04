di T.A.

E’ un tema ricorrente, quello che segue, ma torna in cronaca data la persistenza della cosa. Trattasi delle deiezioni canine che i possessori degli amici dell’uomo, animali certamente nient’affatto colpevoli di quanto di seguito si scrive, depositano per loro natura ovunque si trovano a passare o ad intrattenersi. Il problema è che esiste apposita legge che impone ai possessori di cani di raccogliere e portar via siffatte deiezioni, lasciando puliti e in decoro i luoghi dove gli amici dell’uomo depositano, ma -e qui subentra … l’ “intoppo”- il guaio è che tanti possessori dei carissimi cani si guardano bene dal raccogliere tali depositi animali e lasciare puliti i luoghi, infischiandosene delle norme vigenti e lasciando a terra ogni cosa a cuor leggero ! Non si curano affatto, siffatti personaggi, delle norme vigenti, del rispetto del prossimo, delle aree pubbliche/private e, dulcis in fundo, di se stessi ! Ossia il verde pubblico, quello privato, la strada comunale, il marciapiede, la traversa, la piazza ect. possono restare sporchi , impresentabili e puzzolenti causa le deiezioni canine, ma taluni possessori di cani (per fortuna non tutti !) non s’inchinano affatto a raccogliere e portar via, preferendo tirare diritto avanti senza curarsi affatto del resto ! Oltretutto c’è la precisa norma che impone ai possessori di cani di portar a spasso l’animale muniti di guanti e busta di plastica per raccogliere e portar via quanto depositato dal loro “amico”, ma non tutti purtroppo la rispettano. Ed accade così d’imbattersi in deiezioni canine un po’ dappertutto, addirittura intorno a Monumenti e dinanzi alle Chiese giusto per citare i casi più eclatanti ed insopportabili, depositi che sporcano, insozzano, rovinano l’ambiente, rendono maleodorante l’aria che si respira, ma ciononostante continuano ad “impreziosire” causa l’inciviltà di taluni. Finirà una buona volta siffatto andazzo ? Mah ! E’ difficile per non dire impossibile, date talune mentalità ! Ed allora c’è un unico rimedio a tanta inciviltà : un maggiore e più continuativo controllo da parte della polizia municipale dei singoli Comuni per sanzionare economicamente (lo prevede espressamente la legge) chi si ostina a lasciare deiezioni canine ovunque, senza “degnarsi” di raccogliere e pulire, portando rispetto alla legge, al prossimo ed a se stessi !