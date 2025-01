di Redazione

La nota della Consigliera Regionale Alessandra Salvatore sull’argomento discusso in IV Commissione e relativo alla telemedicina, la tecnologia applicata alla medicina per la cura e il monitoraggio a distanza dei pazienti. “Uno strumento fondamentale sia per l’emergenza/urgenza, sia per la cura delle patologie croniche – dice la Salvatore – abbiamo ascoltato i vertici Asrem e della Direzione Salute, i rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie ed i Presidenti, nazionale e regionale (Prof. Antonio Gaddi e Prof.ssa Politi), della Società Italiana di Telemedicina, il massimo organismo tecnico in materia che, tra le altre cose, è di supporto ad Agenas ed al Ministero della Salute. L’articolata risposta di ieri in Consiglio regionale da parte dell’assessore Salvatore Micone (sua la delega alla digitalizzazione), all’interrogazione precedentemente presentata da me e dai colleghi Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla (avente ad oggetto: Finanziamenti esistenti e stato di attuazione di tutti gli interventi (a valere sul PNRR e non solo) relativi alla telemedicina), ha completato un quadro che, se da un lato ci dà il senso della opportunità unica, di crescita e di sviluppo di cure territoriali che possono essere decisive per la salute dei molisani e per consentire di decongestionare i Pronto Soccorso e gli ospedali, dall’altro ci allerta sulla necessità di spendere bene le risorse e di rendere operativo, in tutte le sue funzionalità, il Fascicolo sanitario elettronico. Anche nella versione sintetica, per agevolare il lavoro degli operatori sanitari che possono accedere, con immediatezza, alle informazioni essenziali sulla storia clinica del paziente preso in carico. La formazione degli operatori sanitari e la collaborazione strutturata con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta saranno determinanti. La disponibilità del prof. Gaddi, un esperto di fama europea, e della sezione regionale della Sit è una opportunità da sfruttare. Le aperture dell’assessore Micone sul punto sono sicuramente un elemento positivo. Daremo, come Consiglieri del Partito Democratico, il nostro supporto per contribuire a rendere efficaci e misurabili in tempi brevi gli effetti di una rivoluzione, che è uno dei pilastri essenziali della strutturazione di una sanità territoriale che funzioni davvero.