Auser Venafro APS e la Società Italiana di Telemedicina (SIT) Molise organizzano il convegno “Telemedicina: nuove opportunità di cura – Quali prospettive per il Molise?”, che si terrà il 27 febbraio 2025 alle ore 17:30 presso la Palazzina Liberty di Venafro. L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento su un tema di grande attualità e rilevanza: la telemedicina. Dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19, è emersa con forza la necessità di potenziare la medicina territoriale, rendendo l’accesso alle cure più efficiente e capillare. La telemedicina si configura come una risorsa strategica per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, abbattendo le distanze e garantendo una maggiore continuità nelle cure, soprattutto nelle aree periferiche e meno servite. Durante il convegno interverranno esperti di settore per illustrare le potenzialità e le prospettive future della telemedicina in Molise:

Ettore Dell’Anna , Segretario SIT Molise

, Segretario SIT Molise Dott.ssa Vanda Mazza , Vicepresidente SIT Molise

, Vicepresidente SIT Molise Ferdinando La Posta , Comitato Tecnico Scientifico SIT Molise

, Comitato Tecnico Scientifico SIT Molise Dott.ssa Cecilia Politi, Presidente SIT Molise

A moderare il dibattito sarà Leopoldo Di Filippo, Presidente di Auser Venafro APS.

Questo evento si inserisce nell’impegno costante di Auser Venafro APS nel trattare tematiche di grande attualità e di interesse sociale, promuovendo il confronto e la sensibilizzazione su questioni fondamentali per il benessere della comunità. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, agli operatori sanitari e agli amministratori locali, affinché si possa sviluppare un confronto costruttivo su un tema che riguarda il diritto alla salute e l’innovazione tecnologica applicata alle cure mediche.