Ennesimo motivo di contrarietà popolare a Venafro. I telefoni fissi di casa, ufficio o negozio in zone diverse dell’abitato risultano periodicamente silenziosi, fuori servizio e in tilt. Ossia improvvisamente non danno segni di vita e non si riesce a ricevere o effettuare telefonate. Questo accade in piena estate, cioè nel tempo presente, ma anche in primavera/autunno o in pieno inverno, cioè a prescindere da umidità, secca e quant’altro. È la rete, evidentemente, che denuncia periodiche e puntuali carenze o disfunzioni, senza che si riesca a risalire una volta per tutte alle cause scatenanti, in modo da garantire continuità piena di collegamenti all’utenza. Certo, può accadere, il guasto è sempre “dietro l’angolo”, ma il suo ripetersi puntuale è cosa normale? Qualche dubbio, se si consente, sovviene ! Ad ogni modo, e veniamo allo stop del telefono fisso di casa, negozio o ufficio, eccoci all’ennesima volta della linea telefonica cittadina venafrana in tilt. “Il guasto -fanno sapere sinteticamente dalla società telefonica contattata il 23 agosto sul problema ovviamente con cellulare- verrà risolto entro il 25 agosto”. Già, e il rimborso per i giorni di stop del servizio verrà calcolato sulla prossima bolletta telefonica in modo da risarcire l’utenza, com’è giusto che avvenga, o resterà “lettera morta” ? Farebbe tanto piacere se qualche fonte ufficiale telefonica chiarisse dettagliatamente nel merito. Intanto tocca aspettare giorni perché i telefoni di casa, ufficio o negozio di Venafro tornino a “trillare”. Nel frattempo… pazientate gente, pazientate … !!!

T.A.