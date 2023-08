di T.A.

TELEFONI DI CASA IN TILT E L’AZIENDA TELEFONICA TARDA A RIPRISTINARE, NONOSTANTE LE ASSICURAZIONI VERBALI DI TUTT’ALTRO TENORE

Telefoni di casa muti e fuori servizio, ma l’azienda telefonica tarda a ripristinare la linea. Contattata telefonicamente la stessa azienda telefonica tramite il 187, numero solito, all’utente telefonico viene assicurato via cavo il ripristino della linea entro una precisa data. Questa però trascorre tranquillamente, altri giorni passano senza che accada nulla ed il telefono di casa dell’utente resta muto e in tilt ! Si torna allora a contattare il 187 per sollecitare e nel contempo protestare e la laconica risposta che segue è : “Signore, il guasto è stato segnalato. C’è un problema sulla rete”. L’utente replica, “Si era parlato di un giorno preciso per il ripristino della linea, ma è trascorso e sono sempre senza telefono ! I miei diritti chi li rispetta ? Chiederò il rimborso per i giorni senza linea telefonica in casa !”. La risposta : “Si, lo può fare. Appena tornata la linea, contatti l’azienda e chieda che sulla prossima bolletta telefonica vengano defalcati i giorni in cui è rimasto col telefono fuori uso in casa !”. E’ normale che tutto questo accada o dipende dalle ferie agostane … ? In effetti anche siffatti episodi spiegano il perché della determinazione di molti a rinunciare alla linea telefonica fissa in casa e servirsi del solo cellulare personale ! Concludendo col disservizio in essere appena descritto, ovvio -e giusto- che il malcapitato utente non tarderà a chiedere di pagare un canone defalcato dei giorni in cui è stato costretto a restare col telefono muto in casa, nonostante segnalazione e solleciti.