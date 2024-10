L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha messo a confronto la rata del mutuo e i canoni di locazione nelle grandi città italiane. Si sono considerati i prezzi, i tassi medi, un mutuo a copertura dell’80% del valore dell’immobile e dalla durata di 25 anni. Nel caso dell’acquisto occorre sempre mettere in conto un capitale che copra il 20% del valore dell’immobile. Con il ribasso dei tassi di interesse e il rialzo dei canoni di locazione in alcune città la rata e il canone di locazione iniziano a equivalersi rendendo più opportuno l’acquisto.

Il confronto tra rata e mutuo rende conveniente l’acquisto del bilocale a Bologna, Bari, Torino, Verona, Palermo e Genova. A Milano la rata supera il canone di locazione di un bilocale di 146 €, a Roma di 65 €, a Firenze di 130 €, a Napoli di 39 €. Ad eccezione di Milano, Firenze e Roma, in tutti gli altri casi con un esborso mensile non eccessivo si può acquistare l’immobile.

Nel caso del trilocale conviene l’acquisto a Bari, Verona, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Napoli. A Milano, Roma e Firenze la rata supera il canone di locazione ma lo scarto è talmente contenuto che, anche in queste città, conviene l’acquisto. Infatti, la rata supera il canone rispettivamente di 18 €, 20 € e 152 €. Con un ulteriore ribasso dei tassi l’acquisto sarebbe ancora più praticabile, nonostante l’aumento atteso dei prezzi anche per il 2025. Un ulteriore elemento che depone a favore dell’acquisto è la scarsa offerta di immobili in affitto con cui i potenziali inquilini si stanno confrontando ormai da tempo e che, in alcune città, sta raggiungendo livelli importanti. Le previsioni per questo anno che arriva sono ancora improntate verso un leggero aumento dei prezzi delle case e una diminuzione del numero delle compravendite”.

Bilocale Trilocale Rata mensile Canone di locazione Rata mensile Canone di locazione Milano 1286 1140 1528 1510 Roma 925 860 1100 1080 Firenze 910 780 1082 930 Bologna 770 780 915 910 Napoli 719 680 855 850 Bari 484 550 575 670 Verona 497 630 591 740 Torino 487 480 579 610 Palermo 338 450 402 550 Genova 343 450 408 540

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha considerato il prezzo medio di un appartamento di tipologia medio-usato nelle grandi città, ha simulato l’acquisto di un bilocale e di un trilocale con i dati relativi al primo semestre del 2024. Ha poi ipotizzato un mutuo a 25 anni, al tasso di 3,94% (tasso ad agosto), con copertura all’80% del valore dell’immobile. Si è proceduto poi a confrontare la rata del mutuo con il canone di locazione medio della città e si è indicato il reddito necessario per accedere al credito (valore indicativo).

