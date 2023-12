di T.A.

TEATRO ANCHE ALL’AUDITORIUM UNITA’ D’ITALIA SEMPRE DI ISERNIA, DOVE A FINE INVERNO ’24 SI ESIBIRA’ BIAGIO IZZO COL PROPRIO SPETTACOLO BRILLANTE

E’ come se le belle abitudini di una volta finalmente fossero ripartite. L’occasione giusta cioè per tornare a vedere spettacoli cine/teatrali dal vivo, incontrarsi e stare assieme, mentre si assiste ad un bel film o si applaudono attori “made in loco” ed altrettanto bravi come quelli “di grido”, ossia noti al grande pubblico. Così in sintesi il cartellone di spettacoli cine/teatrali approntato dalla nuova gestione de “Il Proscenio”, la sala di via Tedeschi a Isernia che dopo anni di chiusura ed inattività ha appena riaperto i battenti sotto la spinta di una nuova giovanile gestione. Questa, composta in parte da appassionati di teatro, ha voluto “giocarsi una scommessa“, tuffandosi mani e piedi in una nuova serie di spettacoli. E sin qui, stando ai riscontri pomeridiani e serali ed ai consensi raccolti da parte di appassionati di cinema e teatro, sin qui -si diceva- la scommessa pare avviata alla vittoria, stante l’affluenza in sala. Tanto che, sotto la spinta di tali positivi consensi popolari d’inizio della nuova gestione, ecco di seguito i prossimi interessanti spettacoli cinematografici nel capoluogo pentro, con proiezioni ad orari differenziati per le diverse fasce di età : film “DIABOLIK” il 13, 14, 15, 16, 18 e 20 dicembre h 21.00, ad eccezione del 16/12 quando la pellicola andrà in sala alle h 18.00 ; “WISH” il 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre sempre alle h 18,00 ; “FERRARI” IL 21, 22, 25 E 26 dicembre h 21.00 e “UN COLPO DI FORTUNA” il 27, 28, 29 e 30 del mese in corso a partire dalle h 21.00. Quindi sempre a ”Il Proscenio” isernino la stagione teatrale “Mario Scarpetta” già in corso e con lavori interessanti prossimi come “Non ti pago” di Eduardo De Filippo il 17 e 23 dicembre , “A buonanema e’ mammà” di Peppino De Filippo il 13, 14 e 20 gennaio 2024, “La cantata dei giorni pari” di Pierluigi Tortora il primo febbraio, “L’ultimo sogno di Gioachino” di Gabriele Mazzucco il 3 marzo e “Mille giorni di te e di me” di Salvatore Mincione Guarino. Gli orari, il sabato h 21.00, la domenica h 18.00. Da “Il Proscenio” all’Auditorium Unità d’Italia sempre nel capoluogo pentro per dire di appuntamenti teatrali di vivo interesse popolare, come tra l’altro l’esilarante serata col pugliese Uccio appena tenutasi e nel prossimo futuro l’attesa commedia brillante con Biagio Izzo, attore assai coinvolgente. Tutto questo nel secondo capoluogo di provincia molisana, mentre altrove nello stesso ambito provinciale …”il piatto piange” di brutto, purtroppo, in quanto a spettacoli ed intrattenimenti vari !