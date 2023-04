Nuove frontiere lavorative si approntano a Isernia

Tava Tava, una innovativa tana culturale approntata nel centro di Isernia. Un ritrovo cioè che promuove la condivisione di esperienze e saperi in ambito musicale mercè la pratica sul giradischi. Ad attivarsi in tal senso, facendo subito centro negli interessi di tanti vista la partecipazione alla loro idea, sono stati Francesca e Gianluca. Questi hanno lasciato Bologna dove risiedevano per avviare nella seconda provincia del Molise la cultura del vintage. Nel loro “Tava Tava” sono oggi in esposizione vinili, anime, dischi e tant’altro, il tutto diventato ben presto punto di riferimento e ritrovo per gli appassionati del particolare genere. Il Molise si apre così al nuovo attraverso mode e tendenze del passato, avviando innovativi percorsi di crescita socio/economica. Anche così si ribadisce l’ormai fermo concetto secondo il quale il Molise esiste e resiste.