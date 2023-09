fonte repubblica.it

di G.C.

La Lega punta a inserire la norma nella legge di Bilancio o nel decreto fiscale che potrebbe accompagnare la manovra

Tasse a rate per le partite Iva, ma non per tutte. La Lega ci prova, le simulazioni in corso al ministero dell’Economia in queste ore diranno quanto ampio sarà il perimetro della misura. Che il Carroccio punta a inserire nella legge di bilancio o nel decreto fiscale che potrebbe accompagnare la manovra. Giocando d’anticipo perché la rateizzazione del maxi-acconto di novembre è già norma di legge, inserita nella delega fiscale, ma per l’attuazione serve un decreto legislativo: i tempi si allungano, impossibile così far entrare in vigore la misura in autunno.