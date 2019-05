Dal 10 maggio al 31 agosto alla ricerca del famoso ‘Scorzone’. Le raccomandazioni dell’assessore Cavaliere: “Rispetto delle norme, preserviamo il territorio che è la nostra vera ricchezza”.

Come richiamato dall’articolo 8 della legge regionale numero 24 del 27/05/2005, si informa che il 10 maggio hanno ufficialmente inizio in Molise la ricerca e la raccolta del Tatufo d’estate o Scorzone (T. Aestivum Vitt.), la chiusura è invece fissata al 31 agosto.

Si tratta di una varietà molto richiesta da privati e aziende, che contribuisce sicuramente a incrementare il volume d’affari in un settore sempre più forte sul nostro territorio. Uno sviluppo che è in un certo senso certificato anche dal recente sensibile aumento dei cercatori in regione.

“E’ importante – sottolinea l’assessore Nicola Cavaliere – rispettare rigorosamente le norme e preservare al meglio quel patrimonio ambientale che rappresenta appunto l’inestimabile risorsa sulla quale costruire il futuro, per legare sempre di più l’immagine della nostra terra al tartufo e creare di conseguenza vere opportunità di crescita economica”.