Tartufata di fine luglio a Miranda

Miranda, Comune che geograficamente guarda dall’alto il capoluogo provinciale isernino, in questi giorni prende letteralmente “alla gola”. E’ infatti in corso l’annuale Tartufata, che propone uno dei prodotti naturali più squisiti della terra locale : il tartufo, appunto. Lo si cucina, viene servito e lo si gusta in modi diversi in piazza, seduti a tavoli e sedie dell’organizzazione dell’appuntamento che ogni anno richiama tantissimi appassionati e buongustai dell’ottimo e prelibato tartufo del Molise. La Tartufata di Miranda in corso ci sarà sino al 31 luglio prossimo e se vi si vuole partecipare c’è la possibilità di prenotare i tavoli a www.latartufata.it oppure f Tartufata 2023.