Anche questa volta Silvio Berlusconi, con la nomina a vicepresidente di Antonio Tajani, saprà ridare slancio e vigore all’intero movimento, in una fase politica delicata e decisiva per le sorti del nostro Paese”.

È quanto dichiarano in una nota la coordinatrice di FI in Molise, l’onorevole Annaelsa Tartaglione, i Consiglieri regionali azzurri e tutti i membri del coordinamento regionale.

“Oggi Tajani è la figura più autorevole, di alto profilo politico e istituzionale, capace di portare in alto il nome dell’Italia in Europa. Dopo una lunga e coerente militanza azzurra, l’attuale presidente del Parlamento Ue saprà senza dubbio ricoprire in modo eccellente anche il nuovo e prestigioso incarico, valorizzando il nostro partito in questo complesso periodo storico”.

“La nomina di Tajani a vicepresidente nazionale di Forza Italia – si legge – è una grande notizia per il Molise. Il numero 2 azzurro è infatti amico del nostro territorio, come largamente dimostrato con l’impegno messo in campo durante la scorsa campagna elettorale per la regionali a sostegno della coalizione di centro-destra”.

“Da parte di Forza Italia Molise,- conclude la nota – a nome di tutte le donne e gli uomini che compongono il partito, i migliori auguri di buon lavoro”.