Hidro Sport, Giovanni Oriente vince a Vieste

Le splendide acque del mare di Vieste hanno fatto da pregevole scenografia per la disputa della seconda edizione del “Memorial Enzo Rondinone” gara di mezzofondo di nuoto valida come tappa del Gran Prix Italian Open Water.

Oltre 100 gli atleti che si sono misurati sul percorso di circa due chilometri e mezzo tra Marina piccola e il faro di Sant’Eufemia e, tra loro, il primo a toccare la piastra di fine gara è stato il giallo-blu Giovanni Oriente.

L’atleta del 2004, che sta accumulando tanta esperienza nel nuoto in acque libere grazie alla partecipazione ad eventi di grande spessore nazionale ed internazionale, ha gestito brillantemente le energie durante il “doppio triangolo” disegnato sul campo gara ed ha concluso la prova con il tempo di 19’29”, dominando di fatto la gara.

Non da meno la prestazione dell’altra rappresentante Hidro Sport presente in gara: Francesca Bellucci, classe 2009, a dispetto della sua giovanissima età, ha affrontato la gara con grande personalità guidando in testa fino all’arrivo il suo gruppetto di atleti ed atlete formatosi durante il naturale frazionamento che si sviluppa in una competizione in mare. Le sue fatiche l’hanno premiata con l’ottavo posto assoluto ma soprattutto con la leadership nella categoria Ragazze con il tempo di 24’27”.