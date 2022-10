Una giornata all’insegna della partecipazione popolare ai riti religiosi ed agli appuntamenti civili per ricordare e celebrare San Francesco nella ricorrenza del “Poverello d’Assisi” capace di rifondare nel ‘200 la religione cristiana assieme ai confratelli che lo seguirono. Si é svolta come da fede e consuetudine plurisecolare a Torcino, ex oasi dei Re Borbonici ed attuale frazione rurale del Comune di Ciorlano nell’alta Terra di Lavoro casertana a confine col Molise. A parteciparvi l’intera comunità di Torcino, ma anche tant’altri provenienti da Mastrati, Ciorlano, Pratella, Capriati e Venafro.

Tutti assieme per onorare San Francesco e ricordarne figura ed insegnamenti, rimasti indelebili nei secoli. Nel corso della giornata i riti religiosi assai affollati nell’accogliente chiesa e per le strade di Torcino ed a sera tutti sull’ampia aia dell’ex oasi borbonica per incontrarsi, intrattenersi e divertirsi con l’orchestra musicale, più volte applaudita e capace di far ballare sino ad ora tarda. Quindi il gran finale coi fuochi pirotecnici, applauditi dai presenti a conferma della positività dell’intera ricorrenza festiva.