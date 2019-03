Un un violento tamponamento tra mezzi pesanti si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 marzo, all’altezza del bivio per Pesche, lungo la statale 17. Per cause in corso di accertamento, l’incidente che ha coinvolto tre tir, ha provocato il ferimento lieve di altrettante persone.

E’ stato necessario l’intervento della gru per il recupero del rimorchio di un mezzo pesante, finalizzato al conseguente ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Traffico in tilt con temporaneo senso unico alternato lungo il tratto interessato dal sinistro. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas, il personale del 118, dei VVFF e delle Forze dell’Ordine.