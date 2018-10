L’incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 3 ottobre, sulla SS 85 Venafrana, coinvolti due furgoni ed una vettura. Si è trattato di un tamponamento a catena che fortunatamente non ha causato feriti. Traffico bloccato lungo la statale, necessario l’intervento dei Carabinieri e del personale Anas che hanno regolato la circolazione delle macchine in senso unico alternato per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti.