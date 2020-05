“Relativamente alla notizia dell’esponente delle forze dell’ordine sospeso dal pubblico ufficio dopo essere stato scoperto essere una “talpa” che rivelava notizie d’indagine ad un centro d’accoglienza, notizia sconcertante, che mette a nudo le ramificazioni del business dell’accoglienza ed i mezzi che si è arrivati ad usare nel corso degli anni, il Comune si informi sulla struttura, e tolga ogni sostegno economico se previsto. Mi impegnerò personalmente affinché questo avvenga, e questa vicenda non finisca sotto il tappeto come troppo spesso succede quando si toccano alcuni argomenti come quello dell’accoglienza”.