I Carabinieri della Stazione Forestale di Frosolone hanno eseguito una serie di accertamenti a tutela del patrimonio forestale e paesaggistico, attenzionando un taglio boschivo, in una località di montagna della provincia di Isernia.

I militari riscontravano delle condotte illecite durante le operazioni di esbosco del materiale legnoso in assenza di autorizzazioni. Per i fatti accertati il titolare della ditta boschiva, originario dell’hinterland isernino, veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Dall’accertamento è emerso che erano addetti ai lavori quattro operai non regolarmente assunti. Si disponeva anche la momentanea sospensione del cantiere.