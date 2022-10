Due giovani isernini rischiano una denuncia dopo essere stati fermati dalla Polizia e portati in Questura a Campobasso: la loro posizione è attualmente al vaglio degli investigatori. I due ragazzi, entrambi incensurati e provenienti dal capoluogo pentro, ieri pomeriggio (15 ottobre) sono stati ‘beccati’ nel settore destinato ai tifosi locali nel parcheggio dello stadio di contrada Selvapiana prima della partita tra il Campobasso calcio e l’Isernia, gara terminata con la vittoria dei rossoblù per 2-0.

La Polizia ha deciso di controllare quell’auto che, stando a quanto si apprende, si aggirava in maniera sospetta tra i supporters di casa. Al termine dell’ispezione, nella vettura sono stati trovati un fumogeno, un coltellino e altri oggetti di piccolo taglio. Quindi, i due tifosi isernini sono stati portati negli uffici di via Tiberio per essere identificati. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori e non è escluso che nei loro confronti potrebbe scattare una denuncia (anche il semplice possesso del fumogeno è considerato reato).

Ma le indagini non potrebbero finire qui: ci sarebbe stata una sassaiola nel parcheggio dello stadio e alcune auto sarebbero state danneggiate.