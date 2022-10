Un merito va riconosciuto a Militello, l’inviato di “Striscia” : aver ideato -assieme ad altri probabilmente- “Gli Striscioni di Militello” nell’ambito di “Striscia”, seguitissima trasmissione serale di Mediaset, che ha riscosso da subito un picco di ascolti e seguito secondo a pochi. Tantissimi cioè di ogni età e d’ambo i sessi aspettano a sera dinanzi alla tv le simpaticissime trovate di Militello, inviato geniale e capace di scovare in ogni angolo della Penisola striscioni, cartelloni, tabelle, avvisi ect. assolutamente unici, originali e come tali da suscitare curiosità e sorriso. Una di siffatte simpatiche tabelle (certamente frutto di viva e vivace fantasia, e che difficilmente si leggerà da qualche parte …) perviene anche nella nostra redazione e volentieri la pubblichiamo in quanto divertente e simpatica. Allude alle consolidate abitudini di un qualsiasi piccolo paese della nostra Bella Italia, dove tutti … si fanno gli affari di tutti ! Ecco la tabella, alla quale ovviamente è stata resa illeggibile la scritta del luogo in questione al fine di prevenire problemi di sorta, assolutamente simpatica, appunto “alla Militello” ! Dice infatti tale tabella : “ Benvenuti a … La cosa bella di vivere in questo paesino é che se non sai cosa stai facendo lo sa sicuramente qualcun altro !”