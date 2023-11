di Redazione

Il bando era per tredici professionisti, ma la selezione l’hanno superata solo in nove, che verranno immediatamente assunti da Sviluppo Italia Molise

L’Agenzia, al fine di ottimizzare l’attività di gestione dell’intervento denominato “Assistenza Tecnica per la gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione aveva indetto una procedura di selezione, per titoli ed esami, volta ad individuare 13 risorse da assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato da destinare al team di lavoro dedicato al servizio di Assistenza Tecnica alla Regione Molise. Il servizio è finalizzato al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Regione nel programmare, selezionare, attuare, monitorare, controllare e rendicontare gli interventi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per la gestione ed attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Molise. Le 13 risorse umane sono ripartite secondo i seguenti profili professionali: – n. 8 unità per il profilo A: “Assistente tecnico junior” – 4° livello CCNL; – n. 5 unità per il profilo B: “Assistente tecnico senior” – 3° livello CCNL. Lo stesso candidato ha potuto presentare la propria candidatura per entrambi i profili, se in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti. In ogni caso, potrà sottoscrivere un solo contratto. Le assunzioni avverranno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva; in particolare, lo stato giuridico-economico del personale sarà regolato dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati delle aziende del gruppo Invitalia”. La sede di lavoro è Campobasso. Sviluppo Italia Molise S.p.A. si riserva la facoltà di modificarla, per ragioni tecniche ed organizzative, individuandola comunque nell’ambito del territorio regionale.