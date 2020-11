Con riferimento agli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione e di qualità dei rapporti con l’utenza, la Camera di Commercio del Molise ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti un nuovo strumento di consultazione e informazione on line denominato Supporto Specialistico Registro Imprese.

Il nuovo sistema, sinteticamente indicato con SARI, sarà disponibile dal 3 dicembre 2020. Si potrà accedere, gratuitamente e in autonomia, a tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche tramite casella di ricerca guidate e/o di interagire inviando quesiti scritti attraverso un web form o attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico.

Tale sistema online comprenderà la Guida interattiva agli adempimenti societari completata da approfondimenti guidati per la compilazione delle pratiche e saranno introdotte nuove e numerose schede dedicate agli ulteriori adempimenti per le attività economiche, le imprese individuali e le attività regolamentate.

Le schede con le informazioni utili sono facilmente consultabili tramite ricerca per parola chiave o navigando tra le categorie e inoltre si potranno leggere le notizie in evidenza o scaricare i modelli utili per le pratiche.

A partire dal 3 dicembre 2020 il Supporto Specialistico SARI diventerà il principale sistema di assistenza, per cui il servizio di informazioni telefoniche per le pratiche del registro imprese non sarà più attivo.

Questo nuovo sistema di assistenza permetterà quindi un servizio di maggiore qualità e la fine delle code di attesa telefoniche. Per particolari problematiche è comunque prevista la possibilità, attraverso la stessa piattaforma SARI, di prenotare un appuntamento telefonico.