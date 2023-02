Questa volta è direttamente il presidente dell’Associazione Commercianti Ittici di Termoli, Francesco Sciarretta, a sollecitare i contributi previsti per il comparto dalla Legge n. 19 del 10 agosto 2006. Già lo scorso luglio, una delegazione dell’Associazione, accompagnata dalla consigliera regionale, Aida Romagnuolo, da sempre in prima linea a sostegno dei medesimi commercianti, si era recata a palazzo Vitale per sollecitare il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a supportare la categoria fortemente penalizzata dagli effetti della pandemia e dal caro gasolio. Dal canto suo, il governatore aveva garantito una immediata ricognizione dei fondi a disposizione per un intervento tempestivo. Intervento che ad oggi non c’è stato.

“Le difficoltà che quotidianamente affrontiamo – ha commentato Sciarretta – restano. Ci aspettavamo dei ristori, ma le promesse sono rimaste tali nonostante esista una normativa che preveda dei contributi”.

“Se tale situazione perdurerà – ha dichiarato la consigliere Romagnuolo, porterò di nuovo la problematica all’attenzione dell’Assise di palazzo D’Aimmo”.