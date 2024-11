di Redazione

Non si ferma l’espansione del Gruppo D’Appollonio che a Roma, in Via Ajaccio, in uno dei quartieri esclusivi della Capitale, col marchio Carrefour, ha riaperto un punto vendita gestito dalla società Enchi srl, partecipata dallo stesso gruppo alimentare venafrano. Dopo un attento restailing che rispecchia la grande dinamicità della catena di supermercati della famiglia D’Appollonio, qualità, convenienza e gentilezza continuano a rappresentare i punti di forza di una organizzazione che con questo di Roma, aggiunge un altro prestigioso traguardo ai tanti punti vendita già presenti nelle Regioni Molise, Campania, Abruzzo e Lazio.