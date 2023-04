Operazione congiunta con l’Ispettorato del lavoro e i Carabinieri di Isernia

Isernia, 07 apr 23 L’impegno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per la sicurezza sui luoghi di lavoro è continuo attraverso l’incessante azione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia (del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro). Infatti, alla consistente mole di lavoro svolta nel 2022, con n. 121 controlli nelle aziende e n. 521 lavoratori controllati, n. 121 persone deferite a questa Procura (con la conseguente necessaria adozione di misure collegate alle infrazioni contestate, come sospensione di attività, sanzioni amministrative per il lavoro nero, ecc..), si aggiungono i controlli del 2023. Tra questi ultimi devono segnalarsi i controlli (e le infrazioni contestate) alle delle ditte edili di seguito indicati:

1.data 22/03/2023 cantiere edile in Isernia, (ecobonus 110%): per le violazioni di cui al dlgs 81/08 art. 18 c. 1 lett. G (mancato invio a visita medica dei lavoratori); art. 36 c. 1 (mancata informazione dei lavoratori); art. 37 c. 1 (mancata formazione lavoratori); art. 126 comma 1 (ponteggio privo di tavola fermapiede). Nei confronti dell’azienda è stato adottato provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale per lavoro nero e gravi violazioni in materia della salute e sicurezza del lavoro ai sensi del art. 14, comma 1 dlgs 81/08 e s.m.i. e d.l. 146/2021. La ditta occupava 8 lavoratori di cui uno a nero.

2. Data 28/03/2023, cantiere stradale Isernia: violazioni dlgs 81/08 art. 18 c. 1 lett. G (mancato invio a visita medica lavoratori); art. 37 c. 1 (omessa formazione lavoratori); inoltre nei confronti della ditta è stato adottato provvedimento di sospensione attivita’ imprenditoriale per gravi motivi di sicurezza e per lavoro nero.

3. Data 29/03/2023 cantiere edile in Isernia, (ecobonus 110%) : ditta/i – violazioni al dlgs 81/08 agli art. 108 dlgs 81/08 (viabilita’ di cantiere) art. 124 (presenza di materiali sull’impalcatura)