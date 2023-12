SUL WEB I PAESI “RINASCONO”, ABBELLENDOSI

AVVIENE PER PRATELLA (CASERTA) AI CONFINI COL MOLISE, MERCE’ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL WEB

I social network, capaci di “miracoli” incredibili ! E’ quanto accade anche per Pratella, accogliente Comune matesino dell’Alto Casertano a confine col Molise e rinomato per le attrattive storico/ambientali , nonché per la notissima ed ottima sorgente di acqua minerale naturale da tutti apprezzata che prende il nome dal fiume che bagna il borgo di Pratella, il Lete appunto. Ebbene sul web è appena apparso l’interessantissimo video di una fantasiosa nuova ed accattivante Pratella, mercé l’intelligenza artificiale di Microsoft Bing IA. Una immagine assai suggestiva che mostra bellezze storiche, artistiche e naturali del Comune alto casertano evidenziandone le particolari attrattive, come l’imponente castello medievale a monte, il bellissimo borgo sottostante, il magnifico fiume Lete che scorre in basso sormontato dal magnifico ponte che lo scavalca e sullo sfondo l’ineguagliabile paesaggio montano matesino. Un “quadro” dell’intelligenza artificiale che è un vero piacere ammirare e che consente di sognare un borgo ed un ambiente naturale ricco di storia, arte, risorse ed umanità come quello di Pratella, immediatamente a sud del Molise meridionale.

T.A.