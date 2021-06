L’entusiasmo dei protagonisti e la soddisfazione dei docenti, unitamente a quella delle famiglie degli studenti

Con l’appuntamento dal titolo “Sulle orme di Dante” si è concluso in tutta positività il ciclo dei saggi musicali di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Pilla” di Venafro. Un esito altamente soddisfacente delle iniziative poste in essere, visto l’impegno degli studenti ambosessi e la loro chiara volontà di mostrare a mamma, papà, sorelle/fratelli, nonni, zii, docenti, collaboratori e dirigente scolastico, amici ed amichette la loro crescita psico/fisica sostenuti dall’apporto del sapere, componente assolutamente essenziale per la personale evoluzione socio/intellettiva. Prima le varie classi del “Pilla” ad esibirsi nei giorni precedenti su fb -i saggi infatti ci sono stati non in presenza onde evitare pericoli di contagi da covid- incassando consensi ed applausi seppure da lontano, a conferma della passione posta in essere dai singoli protagonisti che hanno esposto le loro ricerche, hanno cantato, hanno recitato e suonato strumenti di ogni tipo, mettendo a frutto quanto appreso e studiato nel corso dell’annualità scolastica.

Quindi in chiusura l’appuntamento altrettanto positivo della I/B dal titolo “Sulle orme di Dante”, il Sommo Poeta di cui ricorre quest’anno il 700.mo della morte e che tutte le scuole d’Italia a ragione hanno voluto celebrare e ricordare, compreso il “Pilla” di Venafro. E così anche la I/B, alla pari delle altre classi dell’Istituto Comprensivo dell’obbligo di Venafro, ha intrattenuto al meglio su fb quanti si sono collegati, proponendo loro esposizioni, ricerche e soprattutto musica, suonando ora il violino, ora la chitarra, ora la pianola ed ora il sax, ed ogni volta incassando sorrisi e consensi seppure solo via etere. In tale contesto simpatico e particolarmente gradito al pubblico di fb l’insolito ed originale team dei “Sax Boy”, gli studenti della I/B presentatisi col sax ovviamente e in maglietta nera con la scritta sul retro “Sax Boy”, che al termine giratisi hanno mostrato alla telecamera perché tutti leggessero e si divertissero assieme a loro. A conclusione della serie dei saggi musicali del “Pilla” di Venafro, questo il commento unanime : “Tutti bravi le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Via Colonia Giulia, a conferma del loro personale apporto per la riuscita degli appuntamenti e dell’impegno dei docenti che li hanno guidati nel corso dell’anno. Sono positività che lasciano ben sperare per il futuro di tutti !”.