di Redazione

Il reparto emodinamica del Veneziale di Isernia, è essenziale per salvare vite umane con l’intervento tempestivo su ictus e infarti tempodipendenti e, togliere un presidio da un territorio può essere fatale, visto che molte vite sono state salvate grazie a presidi come questi anche a Isernia. Un sistema sanitario non può avere come scopo il budget o il profitto aziendale tagliando reparti delle urgenze come ad Isernia e a nulla sono valse le richieste e gli annunci provenienti da ogni parte politica e non, per ovviare a questa situazione. Dopo la conferma dell’accorpamento del laboratorio di Emodinamica del Veneziale a quello dell’hub di Campobasso, c’era da spettarsi più di una presa di posizione da parte della politica e soprattutto dei molisani. Non è condivisibile, dunque, una scelta in tal senso. Il primo cittadino di Isernia, Piero Castrataro rilancia l’invito a scendere in piazza, “tutti”, il 14 marzo, per opporsi a questa decisione. “Tutto questo a due giorni dalla riunione della Conferenza dei Sindaci in cui si sarebbe dovuto affrontare proprio questo argomento. Ancora una volta la voce dei territori è rimasta totalmente inascoltata! Sul diritto alla salute dei cittadini, sulla garanzia della rete di emergenza – urgenza, sull’eccellenza di un servizio salva – vite come quello dell’Emodinamica pentra, continuano a prevalere mere logiche numeriche. Continueremo ad opporci con forza! Lo faremo tornando in piazza, per una mobilitazione pubblica che, spero, richiami il maggior numero di persone possibile. Saremo al fianco degli studenti, delle Associazioni, dei Comitati e di tutti coloro che vorranno lottare per il rispetto del diritto alla salute e ad una sanità pubblica di qualità. L’appuntamento – conclude – è per giovedì 14 marzo, a partire dalle 9.30, in piazza stazione!” Si riaccendono gli animi, dunque, e fa notizia anche la nota dell’Assessore Michele Iorio che annuncia la sua personale partecipazione alla mobilitazione di piazza rispondendo all’appello del sindaco di Isernia.