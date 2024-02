di Redazione

L’accordo fra Regione Molise e governo nazionale per l’utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 vale 440 milioni e prevede investimenti, fra le altre cose, su infrastrutture, rilancio del turismo e digitalizzazione. Il Presidente Roberti ha definito gli ultimi dettagli sui settori in cui saranno investiti i 440 milioni che costituiscono la dotazione del patto e le formalità da portare a conclusione per rispettare gli impegni. L’Accordo sarà vergato il prossimo 13 marzo e come riportato da Primo Piano Molise nell’occasione sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro per gli Affari Europei per il Sud Raffaele Fitto.