Che tristezza, che sconforto, quale profonda delusione sociale, umanitaria e professionale leggere di avvilenti cronache dei media su “fattacci” -si, termine assolutamente appropriato ed inevitabile !- con protagonisti presunti dirigenti di scuole pubbliche italiane ! In un caso un individuo al vertice di una scuola pubblica nazionale ha fatto aprire gli zaini ai bambini della primaria che dirigeva alla ricerca del proprio cellulare che non trovava e che pensava fosse stato sottratto dai piccoli e nascosto negli zaini personali per appropriarsene e portarlo via ! Ovviamente zaini rovistati, senza trovare affatto il cellulare del presunto dirigente scolastico, che probabilmente l’aveva smarrito altrove e in altra circostanza ! Ma intanto i piccoli alunni avevano dovuto subire l’indegna, indecorosa ed assolutamente diseducativa perquisizione, seguita dalle giustissime ed assai giustificate proteste/rimostranze dei genitori nei giorni successivi ! Altro terribile episodio, per nulla in linea coi criteri educativi, di formazione e di crescita ai quali istituti didattici e lavoratori della scuola pubblica sono quotidianamente tenuti ad uniformarsi : cioè il rispetto primario ed assoluto di alunne ed alunni, prima come persone e quindi come discenti. Ed invece un altro individuo, alla guida di una istituzione scolastica pubblica nazionale, si è abbandonato più volte ad atteggiamenti e comportamenti tutt’altro che irreprensibili verso le proprie alunne, non disdegnando gesti di tutta inciviltà e diseducazione !

Oggi in pensione, sono stato un modesto docente di scuola media statale nel Mezzogiorno della Penisola e mai avvenimenti siffatti sono emersi nei colleghi e nei dirigenti scolastici del mio periodo lavorativo. Massimo rispetto sul piano socio/umanitario per allieve ed allievi di Molise e Campania dove ho lavorato, costantemente tutti tenuti nella piena considerazione, senza tentennamenti di sorta. Oggi invece si sente tutt’altro, purtroppo ! Che tristezza, quale profonda delusione sociale nel constatare siffatti deprimenti episodi ! Di contro, piace ricordare lo sforzo delle istituzioni pubbliche nazionali per assicurare a tutti gli studenti educazione, conoscenze e sapere per la loro piena e consapevole crescita socio/umanitaria. Il destino dei protagonisti dei tristi episodi denunciati ? Che sia lontano dalla scuola pubblica -è l’auspicio basilare ma fortissimo- nell’interesse delle nuove generazioni che hanno bisogno di esempi altissimi ed assai degni a cui uniformarsi per crescere in tutta e piena consapevolezza !

Prof. Tonino Atella di Venafro, scrittore e già docente di materie letterarie nella scuola media statale