Sta riscuotendo un buon successo di pubblico la mostra “ Presepi&Tradizioni “, di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso. Lodevole l’operato dell’Associazione Misteri e Tradizioni, che anche quest’anno ha aperto il Museo durante tutte le festività natalizie senza ricevere nessun contributo pubblico, dando così l’opportunità ai tanti visitatori non solo di ammirare i Presepi ma anche una delle tradizioni più antiche e meravigliose non solo di Campobasso ma dell’intero Molise, i Misteri di Campobasso.

Tantissimi sono stati visitatori che si sono recati in questi giorni al Museo dei Misteri, dove sono rimasti incantati dalla creatività, originalità, fede, arte e semplicità dei Presepi. Le considerazioni, i commenti sinceri e originali lasciati sul registro delle presenze ne sono la testimonianza che i Presepi di Teberino sono apprezzati per l’amore, la passione e il lavoro che mette su ogni opera. Una bella vetrina di opere d’arte, che per l’intero periodo natalizio sta attirato appassionati, gente comune, famiglie intere accompagnate da bambini e turisti provenienti da gran parte d’Italia all’interno del Museo dei Misteri.

Apprezzato molto anche l’albero dei desideri che è stracolmo di biglietti di richieste e desideri di bambini e adulti. La mostra resterà aperta anche nei giorni festivi 25, 26, 29 dicembre e il 1 , 5 e 6 gennaio mattina 10,30 – 12,30 – pomeriggio 16,30 – 19,30 i restanti giorni feriali l’apertura sarà solo nel pomeriggio (salvo prenotazioni) per informazioni e prenotazioni 3285556549 o [email protected] La mostra termina il 6 gennaio 2020.