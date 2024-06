di T.A.

SUCCESSO A VENAFRO DEL III° CONCORSO LIRICO/MUSICALE “LE QUATTRO CANNELLE”. A PROMUOVERE LA SEZIONE CITTADINA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN RICORDO DI DUE MILITARI DELL’ARMA, MEDAGLIE AL VALORE

Ancora un successo di partecipazione e pubblico al “Concorso Lirico/Musicale – Le Quattro Cannelle” di Venafro, giunto alla terza edizione e promosso dalla sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Carabinieri in ricordo di due militari dell’Arma, il Brig. Pietro Cuzzoli e l’App. Ippolito Cortellessa, medaglie d’oro al valore e ricordate nel corso dell’evento. Due le giornate dell’appuntamento : il Concorso vero e proprio del 15 giugno alla Palazzina Liberty con le applaudite esibizioni dei partecipanti e gli onori militari del 16 giugno al monumento al Carabiniere in piazza D’Acquisto, il ricordo delle medaglie d’oro e le deposizioni floreali allo stelo che ricorda il Car. Paolo Verde, deceduto nell’espletamento di un servizio anticontrabbando in località Trivento di Pozzilli. E veniamo al Concorso “Lirico Musicale Le Quattro Cannelle” : dopo le esibizioni dei numerosi concorrenti arrivati da più psrti d’Italia e le loro audizioni, la commissione esaminatrice composta dal prof. Giovanni Di Robbio, dalla direttrice Rosaria Massaro e dall’eccellente direttore d’orchestra M° Hansalik Nicola Samele, già alla guida del Gran Concerto Bandistico Città di Ailano e che nel corso della prossima estate si accinge a dirigere un’opera lirica nel Comune di Conca Casale, evento di cui si stanno definendo gli ultimi dettaglia, la commissione esaminatrice -si diceva- ha emesso all’unanimità il seguente giudizio : premio per il miglior ensemble a Martina Parrillo accompagnata da Fabiano Rossi, primo classificato Nicola Di Biasio, secondo classificato Giovanni Ferruccio, terzo classificato Guido Falese. Sul riuscito evento massima la soddisfazione del Lgt Donato Di Napoli, presidente della sezione venafrana dell’Associazione Nazionale Carabinieri : “ La musica stimola la creatività degli studenti, quale momento d’incontro e confronto tra realtà diverse ma accomunate da passione ed impegno”.