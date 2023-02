UNA MARATONA DI SOLIDARIETA’ PER

VINCERE LA POVERTA’ SANITARIA

Dalla dottoressa Angela Scungio, ginecologa e direttrice del Consultorio Familiare Il Girasole di Venafro,

riceviamo il comunicato che di seguito pubblichiamo: “Volge al termine la lunga maratona di solidarietà

della raccolta farmaci organizzata dal Banco Farmaceutico che ha visto impegnati oltre i farmacisti,

soprattutto i numerosi volontari che hanno assicurato la loro presenza nelle tre farmacie della città di

Venafro. L’Associazione Il Girasole ODV – Consultorio Familiare ringrazia il Banco Farmaceutico per

avergli donato anche quest’anno (è il nono anno consecutivo) la totalità dei prodotti farmaceutici da banco

raccolti a Venafro. Analgesici e antipiretici, antiinfiammatori, preparati per la tosse, farmaci per dolori

articolari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici, che saranno distribuiti successivamente dal

Consultorio Il Girasole in Via Pedemontana, 41 a Venafro. Grande l’impegno dei tanti volontari che si sono

susseguiti nelle diverse fasce orarie nelle tre farmacie cittadine, che con la loro presenza hanno dimostrato

come ogni persona ha una responsabilità sociale nel costruire la propria comunità se la interpreta con lo stile

del servizio e con la forza della sua presenza. Una comunità vivace nella solidarietà è capace di generare alti

standard educativi, con effetti positivi sulle fasce giovanili e sul senso di giustizia sociale. Grande la

generosità dei cittadini che hanno risposto a questa iniziativa. Donare uno o più medicinali da banco per i

bisognosi non ha solo il significato di acquistare un prodotto ma significa percorrere con il cuore la strada

che ci mette in relazione agli altri e per dirla come Papa Francesco : «La parola “solidarietà” si è un po’

logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità, è di

più. Richiede di creare una nuova mentalità, una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di

priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni» «la solidarietà, la strada

da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e

sociali. Voglio ripeterlo da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo noi scegliere e la solidarietà è

una strada per uscire dalla crisi migliori, non con cambiamenti superficiali, con una verniciata, no,

migliori». Una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra cultura

globalizzata, non costruendo torri o muri che dividono e poi crollano, ma tessendo comunità e sostenendo

processi di crescita veramente umana e solida. Faccio una domanda. Io penso ai bisogni degli altri?

Ognuno risponda nel suo cuore».