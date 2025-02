di Redazione

La partita di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti tra l’U.S. Venafro e il Giulianova è in programma per mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio “Marchese Del Prete” di Venafro. La squadra di casa, dopo il trionfo nella finale di Coppa Italia regionale molisana, dove ha superato l’Aurora Alto Casertano ai calci di rigore affronta il Giulianova, reduce da una vittoria in campionato contro il Castelnuovo. I nostri lettori potranno seguire l’incontro sui canali social del nostro giornale e sul sito di Futuro Molise, a partire dalle ore 14.30