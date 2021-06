di Tonino Atella

Nei pomeriggi precedenti erano andati i saggi di altre classi, puntualmente applauditi.

L’Orchestra “Leopoldo Pilla” dell’Istituto Comprensivo omonimo di Venafro sarà quest’oggi in diretta su fb (h 16.00) per il saggio musicale di fine anno della classe I/B. Altri saggi sempre musicali ma di classi diverse erano stati trasmessi nei giorni precedenti raccogliendo applausi a josa. Anche quest’oggi purtroppo il tutto non potrà avvenire in presenza date le limitazioni imposte dal covid per prevenire contagi e pericoli. Ad esibirsi, come già avvenuto nei pomeriggi trascorsi, saranno i giovani artisti e musicisti dell’indirizzo dell’obbligo di Venafro diretti dai loro stessi docenti a conclusione di un anno scolastico in parte “rivoluzionato” dal covid ma pur sempre altamente positivo e fruttuoso per la passione dei discenti, oltremodo desiderosi di apprendere per maturare nel sapere, e degli stessi docenti, prodigatisi per dare il massimo a fanciulle e ragazzi loro affidati.

Si chiude quindi in musica l’anno scolastico dell’obbligo a Venafro per sorridere, continuare ad impegnarsi e divertirsi, consapevoli che l’arte musicale è tra le discipline regine per la migliore formazione delle generazioni future. Ed allora, seppure da lontano e quindi solo idealmente, applausi scroscianti nel pomeriggio per i protagonisti della I/B dell’Orchestra Leopoldo Pilla di Venafro perché continuino a prodigarsi ed a fare bene per la loro migliore crescita. Ed intanto “Chapeau” fanciulle e ragazzi di tutte le classi del “Pilla”, ovviamente all’unisono coi vostri docenti ! In chiusura il link su cui cliccare per “assistere” al saggio di musica in tema : https://www.facebook.com/Orchestra-L.Pilla-236662169778028/