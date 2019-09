“Accolgo con soddisfazione la notizia del coinvolgimento dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa nella realizzazione del nuovo studio epidemiologico nella Piana di Venafro e spero vivamente che la sua partecipazione sia piena e attiva avendo già condotto, nel segno della massima trasparenza e imparzialità, lo studio preliminare in cui per la prima volta vennero rilevati eccessi di mortalità statisticamente significativi nei comuni della Piana”. A dichiararlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento Cinque Stelle.

“Dopo il riconoscimento a fine luglio, anche da parte della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, delle criticità sanitarie presenti nella Piana di Venafro, la stessa Direzione – prosegue la Portavoce – aveva ricevuto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio nazionale delle Ricerche la totale disponibilità dei propri tecnici nelle operazioni di pianificazione dello studio. Inoltre, l’Associazione “Mamme per la Salute” di Venafro ha sempre manifestato l’auspicio che il nuovo studio sia affidato al CNR di Pisa.

Una posizione pienamente condivisibile perché in situazioni come questa non si può prescindere dall’apporto scientifico e dall’inequivocabile bagaglio di esperienza e competenze che solo istituti ed enti di ricerca pubblici come l’ISS, che dovrebbe avere in questo caso un ruolo di supervisione, e il CNR possono garantire “- conclude Testamento.