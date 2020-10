La studentessa è risultata positiva al tampone per il Covid, ma non frequentava la scuola già da alcuni giorni perché non si era sentita bene (si pensava ad una forma influenzale). In questo caso saranno applicate tutte le linee guida dettate dal Miur per contrastare il contagio.

La 14enne frequenta il Liceo Scienze Umane e Sociali Vincenzo Cuoco di Isernia. Da domani lunedì 5 ottobre, l’intera classe svolgerà la didattica a distanza ed è previsto il tampone per tutti i compagni di scuola e i docenti.

Nel frattempo il Comune provvederà alla sanificazione dell’intero edificio e di quella classe nello specifico. Il sindaco d’Apollonio dovrebbe emettere, già nelle prossime ore, una sua ordinanza concordata con Asrem e dirigenza scolastica.