di T.A.

Strutture statali in disuso e cadenti lungo le strade? Ci pensa il nastro isolante plastificato a tenerle in piedi!

Capita che attrezzature e servizi installati lungo le strade per regolare il traffico finiscano per diventare inservibili sotto l’incalzare del trascorrere del tempo, del progressivo deterioramento o del loro mancato utilizzo. In parole povere può accadere che una determinata struttura segnaletica verticale, non più utile a seguito di intervenute innovazioni successive o per altro motivo, si deteriori col tempo restando quale inservibile “monumento” a lato di strade trafficatissime. E’ quanto accade in pieno centro abitato venafrano, esattamente all’incrocio (ex semaforico …) tra la Colonia Giulia e Corso Campano, dove -dismesso e disattivato inspiegabilmente da anni il semaforo, nonostante le periodiche sollecitazioni di tanti venafrani perché venga riattivato così da prevenire i ripetuti scontri di vetture, moto e tir in zona – sono rimasti inutilizzati ed inservibili i pali metallici che reggevano in alto tali semafori, nonché la colonnina semaforica che a lato di Corso Campano regolava l’intenso traffico interregionale o espletava altro essenziale servizio. In aggiunta tale colonnina, priva della benché minima manutenzione in quanto non più utile e di fatto abbandonata al suo destino, col tempo o fors’anche perché investita da qualche mezzo in transito sia finita pericolosamente piegata sulla strada, del tutto a terra, rappresentando un pericolo costante per i mezzi in transito. Al punto tale che qualcuno ha ritenuto opportunamente di fissarla ad un vicino palo, avvolgendola col classico nastro isolante banco/rosso pur di rimuoverla dalla strada. E la colonnina rimessa in piedi alla buona così continua a restare, senza che qualcuno provveda a rimuoverla ! E’ così che devono andare le cose ? Qualche dubbio sovviene …