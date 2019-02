L’Associazione Demetra organizza a Matrice un incontro sul tema “Strumenti per la creazione dello sviluppo economico delle aree interne”. Venerdì 1 marzo, alle ore 17, presso la sala polifunzionale – edificio scolastico in via Veneto.

Programma

– Saluti autorità

– Reddito di cittadinanza, quota 100 e gli strumenti della riforma 2019

dott.ssa Maria Spano, dirigente sindacale Unisic provinciale Campobasso.

– Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza, i confini e le diversità

Avv. Alfonso Tagliamonte, professore incaricato di diritto della previdenza sociale

– Finanziamento alle imprese: Resto al Sud, Ismea, finanziamenti bancari, garanzia di accesso al credito

Angelo Trivisonno direttore filiale regionale Molise Prestitosì

– Modello cooperativo

Presidente Confcooperative Cav. Domenico Calleo

– Dibattito

Modera i lavori il presidente dell’Associazione Demetra Daniele Di Cicco