L’Associazione Demetra organizza a Bojano un incontro sul tema “Strumenti per la creazione dello sviluppo economico delle aree interne”. Martedì 7 maggio, alle ore 17, presso la sala Universitaria – Palazzo Colagrossi Piazza della Vittoria a Bojano.

UNA OCCASIONE DA NON PERDERE PER INCOMINCIARE A DISCUTERE SULLE SFIDE CHE CI ATTENDONO PER LO SVILUPPO DI QUESTA REGIONE ATTRAVERSO LE NOSTRE ARRE INTERNE INDIVIDUANDO UN PERCORSO CONDIVISO E COLLABORATIVO PER RILANCIARE L’ECONOMIA DELLE NOSTRA REGIONE. PARTENDO ANCHE DALLE BUONE PRASSI MESSE IN CAMPO DA ALCUNE AZIENDE DEL MOLISE LE QUALI ESSE CONTRIBUISCONO CON ABNEGAZIONE E SACRIFICI ACCOMPAGNATI DA L’AMORE PER LA PROPRIA PROPRIA TERRA A L’ECONOMIA E TURISMO NELLA NOSTRA REGIONE.