di Redazione

Gli investimenti nel settore imprenditoriale locale, il sostegno fattivo alle imprese in difficoltà, la creazione di una rete di collaborazione tra addetti. Saranno questi i temi oggetto del dibattito promosso dal Consorzio Industriale di Isernia-Venafro, in collaborazione con lo Scatolificio Stella di Pozzilli, dal titolo ‘Strumenti di sostegno alle imprese’. L’evento si terrà giovedì 14 dicembre 2023, a partire dalle ore 10:00, presso la sala consiliare del Comune di Pozzilli. Insieme alle aziende del territorio prenderanno parte all’incontro il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, il Direttore della Banca d’Italia Campobasso, Fulvia Focker, Marco Manile, Banca d’Italia Campobasso, Stefania Passarelli, Regione Molise, Mauro Natale, Confindustria Molise, Francesca Cuna, Camera di Commercio Molise. Un importante momento di confronto e di proposta che parte dal mondo produttivo locale in vista anche delle nuove opportunità previste dalla prossima programmazione regionale ed europea.