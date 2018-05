Questa mattina è stato rinvenuto uno striscione di Forza Nuova e Sinlai affisso nei pressi della sede CGIL di Campobasso.

Consideriamo gravissimo questo gesto nei confronti della nostra organizzazione sindacale da sempre impegnata per il lavoro e a difesa della democrazia. Questi gesti confermano che la strategia dello scontro e dell’aumento di tensione è l’unico strumento che si conosca per sopperire alla totale assenza di proposte. Attaccare il sindacato e le sue sedi è l’unica risposta. Come sempre, nella triste storia del fascismo, l’obiettivo sono i lavoratori e le loro organizzazioni.

In un comunicato stampa a firma “ufficio stampa Forza Nuova Molise”, oltre all’attacco rivolto a tutte le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, viene riportato il titolo dello striscione “ più lavoro meno chiacchiere a cui è stato aggiunto . CGIL Boia” Senza dare troppa visibilità a soggetti abituati ad agire nel buio della notte, rispondiamo che sbagliano indirizzo quando sollecitano la CGIL sul tema lavoro, denunciando una emorragia di occupazione che investe la regione, un tasso di disoccupazione alto e spopolamento progressivo. Sembra quasi che adesso qualcuno si sia accorto della difficile situazione nazionale e regionale .

Lo stile non cambia, negli anni venti, le camere del lavoro, le organizzazioni dei lavoratori venivano assaltate non per difendere i lavoratori e i loro diritti, bensì per difendere gli interessi dei poteri forti. Sembra che poco sia cambiato nello spirito e questo i lavoratori e cittadini molisani lo sanno bene.

La CGIL Molise continuerà nella sua azione quotidiana a difesa dei più deboli e come presidio di democrazia. Sarebbe utile una forte e netta reazione anche da parte di tutte le autorità democratiche e delle organizzazioni civili in risposta a questi piccoli ma significati segnali di intolleranza e rigurgiti di stampo fascista.