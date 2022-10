Un pericolo costante, una minaccia reale che richiedono interventi urgenti perché i pericoli vengano meno, quanto meno si riducano. Trattasi dello scoloramento, della semi cancellazione delle” strisce”, gli attraversamenti pedonali, su strade urbane e statali all’interno dell’abitato venafrano. Il traffico intenso interregionale e locale ha infatti pressoché cancellato tali attraversamenti, il che si tramuta in minacce consistenti e continue per chi attraversa a piedi le strade.

Accade sulle trafficatissime Via Colonia Giulia,Via Campania e Viale San Nicandro, ossia le strade ad intenso transito interregionale, ma anche le arterie interne, vale a dire Corso Campano, Corso Molise, Corso Lucenteforte, via Maiella ect. “soffrono” dello stesso male : strisce scolorite e conseguentemente pedoni esposti a continui pericoli. E purtroppo siffatte conseguenze per i pedoni già si sono verificate più volte a Venafro ! Occorre perciò tornare a ritinteggiare tali attraversamenti –soprattutto all’incrocio Via Colonia Giulia/Corso Campano, centro nevralgico della città- affinché siano maggiormente garantite sicurezza e tranquillità dei pedoni. Va da se comunque che occorre massima oculatezza preventiva da parte di chi attraversa a piedi, evitando di accingersi ad attraversare senza assicurarsi sul traffico in arrivo da entrambi i lati.