La deputata di LeU, Giuseppina Occhionero, è intervenuta in merito alla vicenda dell’appalto per la concessione del servizio della gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Isernia.

Una gara bandita in difformità rispetto a ciò che era stato deciso e dal Consiglio Comunale ma, sopratutto, un affidamento avvenuto senza alcun provvedimento da parte del sindaco e della giunta, come evidenziato dagli stessi tecnici responsabili. Buon senso avrebbe voluto di annullare la gara in autotutela invece di procedere ad un’anomala e frettolosa transazione, e di fare chiarezza su eventuali responsabilità per poi eliminare le gravi difformità.

Le stesse affermazioni del sindaco, nelle quali viene escluso un errore nella difformità tra quanto deciso dal Consiglio e quanto stabilito nel capitolato, avrebbero dovuto imporre al responsabile del Piano anticorruzione di avviare le procedure per la segnalazione del caso all’anac. Per questo preoccupa ancora di più la decisione della maggioranza in consiglio comunale che ha mortificato il dibattito e ostacolato un percorso di chiarezza e trasparenza, impedendo di valutare la transazione decisa dalla Giunta.

Come parlamentare della Repubblica si rivolge alle autorità competenti perché facciano piena luce sulla vicenda e al tempo stesso annuncia la sua costante attenzione sui progetti di finanza per l’ampliamento del cimitero, sui ritardi dell’apertura della piscina e sulla costruzione del polo scolastico di San Leucio, oggetto di importanti varianti in corso d’opera tutti i campanelli d’allarme che impongono di tenere desta l’attenzione.