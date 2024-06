di T.A.

Ci siamo, da quanto circola, per l’ennesimo approdo nell’assemblea continentale di Straburgo -dove siede ininterrottamente dal 2006- del molisano Aldo Patriciello. “A fine settimana ci sarà la convalida degli eletti. Conseguentemente Aldo Patriciello, primo dei non eletti nel meridione in quota Lega, entrerà di diritto nel nuovo consiglio d’Europa, dato che il Gen. Vannacci primo eletto ovunque in Italia ha optato per la circoscrizione nord ovest”. In effetti dalle notizie ormai risapute il Gen. Vannacci, candidato con la Lega in tutte le circoscrizioni italiane ed ovunque risultato primo eletto, ha optato per il nord ovest, per cui Patriciello primo dei non eletti della stessa Lega nella circoscrizione meridionale entrerà di diritto nel nuovo Consiglio d’Europa. Chi è Aldo Patriciello ? Sposato, padre e nonno, ed attuale titolare di maggioranza di Neuromed, aveva iniziato decenni addietro a far politica al Comune di Venafro, prima di approdare nel 2006 nel Consiglio d’Europa in quota Forza Italia, risultando eletto subito dopo Silvio Berlusconi con tantissimi voti. Per le elezioni continentali 2024 appena svoltesi, si è candidato con la Lega di Salvini nella circoscrizione meridionale, riportando oltre 71.500 voti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata e Calabria. A giorni quindi l’ennesimo ingresso del molisano a Strasburgo, secondo quanto garantisce chi gli è al fianco.